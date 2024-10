Rio Branco pode ter eleições resolvidas no 1º turno com vitória de Bocalom, diz levantamento

As eleições municipais para as prefeituras de Rio Branco e Porto Velho podem ser resolvidas já no primeiro turno, segundo pesquisa publicada no último sábado (5). O levantamento leva em consideração os cenários com intenções de votos válidos de cada candidato, excluindo brancos e nulos da contagem.

Na capital acreana, o prefeito Tião Bocalom (PL) deve vencer a corrida eleitoral, conforme aponta o instituto Quaest. O candidato à reeleição tem 58% dos votos válidos, e Marcus Alexandre (MDB) marca 32%. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos.

Já em Porto Velho, Mariana Carvalho (União Brasil) lidera com 52% das intenções de voto. O ex-deputado federal Léo Moraes (Podemos) aparece em 2º lugar, com 22%. A candidata liderou em todas as pesquisas já divulgadas.

Contratadas pelas filiadas da Globo, as pesquisas Quaest entrevistaram, 904 eleitores em ambos as cidades, com 16 anos ou mais, entre 4 e 5 de outubro e estão registradas no TSE sob os números AC-05593/2024 e RO-02774/2024.