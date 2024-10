Rio Branco teve quase 50 milímetros de chuva nas últimas 24 horas, diz Defesa Civil

Já choveu nas últimas 24h em Rio Branco, quase 50 milímetros, segundo o monitoramento realizado pela Defesa Civil da capital acreana. Com a ocorrência, a quantia de 49,02 mm de chuva da última quarta-feira (9), é o equivalente ao acumulativo de mais de 60% do esperado para o mês de outubro em 10 dias.

Com isso, o nível do Rio Acre já subiu 18 centímetros, chegando à marca de 1,53 metro. Mesmo com esse volume, o manancial segue abaixo dos 2 metros há mais de 100 dias, e já alcançou em 21 de setembro, a menor cota já atingida.

Ainda conforme a Defesa Civil, essa é a primeira vez desde quando iniciou a medição do manancial, em 1971, que o nível das águas permanece vários dias nesse ritmo, considerado um “alerta máximo” na cidade.

De acordo com pesquisador meteorológico, Davi Friale, com o retorno das chuvas, o fim da seca intensa no estado, está previsto para breve, com chances de o Rio Acre ultrapassar os 2 metros neste fim de semana.