Rodrigo Faro mostra Vera Viel antes de cirurgia para retirada de tumor

Vera Viel já está internada em um hospital para a retirada de um tumor. A modelo foi fotografada pelo marido Rodrigo Faro, enquanto estava deitada na maca, à espera do procedimento.

Na imagem, o apresentador mostrou que Vera estava com um sorriso e adicionou um emoji de reza e de um coração. Confira o clique:

Rodrigo Faro se manifesta após esposa revelar diagnóstico de câncer

Rodrigo Faro usou as redes sociais para comunicar que a esposa descobriu um câncer na perna. Internada desde o último dia 4, Vera Viel estava com um nódulo na coxa e foi diagnosticada com um Sarcoma Sinovial, um tumor raro e maligno.

No Instagram, o apresentador compartilhou o desabafo da esposa e prestou solidariedade e apoio. “Eu vou estar ao seu lado em cada segundo, segurando sua mão e cuidando da nossa família!!! Vamos vencer essa batalha juntos com a graça de Deus!!!”, escreveu na legenda.

Vera compartilhou os detalhes do diagnóstico em uma publicação na mesma rede social e contou quais serão os próximos passos.

“Eu tenho um Sarcoma Sinovial, um tumor raro e maligno na minha coxa esquerda. Estou pronta para enfrentar essa batalha! Amanhã, dia 11 de outubro, farei uma cirurgia para retirá-lo (o tumor) e, depois, seguiremos com o tratamento junto a uma equipe médica incrível e muito abençoada”, detalhou.

Ela também agradeceu a Deus por ter “mostrado essa doença logo no início” e contou que Rodrigo Faro insistiu que ela fissesse uma ressonância para descobrir mais sobre o nódulo. Além disso, a ex-modelo contou que completa 49 anos neste sábado (12/10) e que acredita que será curada.

“Tenho muita fé em Deus e sei que, para Ele, nada é impossível! O meu Deus de milagres tem um motivo para me permitir passar por tudo isso”, escreveu em uma publicação feita nos stories.