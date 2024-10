Saiba o que faz e quanto ganha em suplente de vereador

Com o final da disputa eleitoral para as câmaras municipais, que teve no Acre mais de 2 mil candidatos concorrendo para vereador, a dúvida sobre o suplente do cargo, como é, o que faz e quanto ganha aqueles que não conseguiram votos necessários para serem eleitos, foi um dos assuntos mais buscados, de acordo com o Google Trends.

Os suplentes nada mais são do que os substitutos dos vereadores eleitos. Eles ocupam o cargo no caso de o vereador assumir uma função no Executivo, em situação de renúncia, decisão judicial, licença medica ou até mesmo morte.

No estado acreano, com a nova lei sancionada dias após as Eleições 2024, o salário mensal de um vereador será de R$ 6.650,00. No entanto, o suplente de vereador só passa a ser remunerado após assumir o cargo, nas ocasiões excepcionais já citadas acima.

Diferente do que acontece com um senador, prefeito ou governador, que concorrem com um vice pré-definido, o vereador eleito pelo partido Y, por exemplo, será substituído pelo primeiro suplente mais votado da mesma sigla Y e não há um número de votos mínimos, segundo o Tribunal Regional Eleitoral. Ou seja, se o partido tem dez candidatos e apenas um foi eleito, todos os outros noves ficam como substitutos, assumindo pela ordem dos mais votados.

A vaga de suplente fica com o partido, e o político não leva o posto se trocar de sigla. Em caso de o substituto sofrer um processo de cassação, morrer ou simplesmente desistir do cargo, o próximo substituto avança na fila.

Em Rio Branco, capital acreana, 21 vereadores foram eleitos pelo voto popular, sendo Bruno Moraes (PP) o mais votado, com 5.898 votos. Os candidatos que serão suplentes chegam ao total de 146, com Gabriela Câmara (PP), que teve mais de 3 mil votos, em primeiro lugar.