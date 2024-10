Saiba qual a previsão do TRE-SP para o término da apuração das urnas

São Paulo — O presidente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP), Silmar Fernandes, afirmou que o resultado parcial da apuração deve sair entre 20h30 e 21h deste domingo (6/10). De acordo com o desembargador, todas as urnas serão apuradas antes da meia noite.

“Acredito que lá para às 20h30, 21h teremos uma parcial, 80% já estarão apurados”, disse Silmar em coletiva. “Claro que em algumas urnas terão problemas técnicos, mas tudo faz parte do digital. Até meia-noite, teremos o resultado.” O presidente informou que, até às 17h13, ainda havia cerca de 40 urnas abertas, por conta de filas de eleitores para votar. No entanto, na avaliação de Silmar, “tudo correu bem, melhor que o esperado”.