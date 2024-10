Semifinal da sul-americana e basquete marcam semana do corinthians; veja

O Corinthians tem pela frente na quarta semana de outubro o primeiro jogo da semifinal da Copa Sul-Americana, contra o Racing, da Argentina. Nos próximos sete dias, o basquete alvinegro também entra em ação, tanto o masculino quanto no feminino.

O primeiro compromisso do Timão na semana ocorre na terça-feira, quando o basquete corinthiano visita o Botafogo às 20h, no ginásio Oscar Zelaya, pelo terceiro jogo no NBB e em busca da primeira vitória na competição.

O segundo e último dia de Corinthians na semana é na quinta-feira. A atração principal inicia às 21h30, horário do jogo de ida do Timão contra o Racing pela semifinal da Sul-Americana, na Neo Química Arena. A equipe de Ramón Díaz busca se recuperar da eliminação para o Flamengo em casa na Copa do Brasil e manter vivo o sonho por um título nesta temporada.

As demais atrações ocorrem ambas às 20h. O basquete feminino do Corinthians recebe o Bax Catanduva, no Wlamir Marques, pelo Campeonato Estadual pelo 11º jogo na competição. As furiosas buscam se recuperar da derrota para o Santo André, na rodada anterior. Já os homens novamente jogarão fora de casa pelo NBB, desta vez contra o Flamengo, no Maracanãzinho.

O Timão foi eliminado do Estadual masculino nas duas principais categorias de base, Sub-17 e Sub-20, que agora têm folga no calendário. As Brabas, por sua vez, foram campeãs da Libertadores e só voltam a campo na semana seguinte para o início da final do Paulista.