Sena Madureira recebe mais 2 mil doses da vacina contra a gripe

A Secretaria Municipal de Saúde de Sena Madureira, por meio do setor de imunização, confirmou a chegada de mais 2 mil doses da vacina contra a gripe para dar sequência à campanha de imunização.

No atual momento, a campanha está aberta para a população em geral, dos seis meses de vida em diante. “É importante lembrar que o Ministério da Saúde enviou doses da vacina de forma antecipada por conta dos inúmeros casos de gripe que surgiram na região Norte. Recomendamos aos moradores que procurem as unidades básicas de saúde e não percam essa oportunidade de se proteger da gripe”, destacou a enfermeira Ana Lúcia, coordenadora do setor de imunização.

As doses da vacina estão disponíveis em todas as unidades básicas de saúde de Sena Madureira.

Para quem mora na zona rural, a unidade de referência é o Elson Damasceno Lopes que fica localizada na Avenida Avelino Chaves.

A gripe é uma infecção aguda do sistema respiratório causada pelo vírus influenza. É uma doença de alta transmissibilidade, que pode ser transmitida por meio de gotículas expelidas pela tosse, espirro ou fala de uma pessoa contaminada. A transmissão também pode ocorrer de forma indireta, por meio do contato das mãos em superfícies contaminadas.