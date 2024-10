Taylor Swift doa valor milionário à vítimas do furacão Milton

A cantora Taylor Swift, 34, fez uma doação de U$ 5 milhões (aproximadamente R$ 28 milhões) à comunidades afetadas pelos furacões Milton e Helene.

A organização Feeding America, que recebeu a doação da artista, usou as redes sociais para agradecer o movimento dela nesta quarta-feira (9).

“Estamos incrivelmente gratos a Taylor Swift por sua generosa doação de US$ 5 milhões para os esforços de socorro dos furacões Helene e Milton”, diz o post da empresa.

“Esta contribuição ajudará as comunidades a se reconstruir e se recuperar, fornecendo alimentos essenciais, água limpa e suprimentos para as pessoas afetadas por essas tempestades devastadoras. Juntos, podemos causar um impacto real no apoio às famílias enquanto elas enfrentam os desafios que estão por vir. Obrigado, Taylor, por estar conosco no movimento para acabar com a fome e por ajudar as comunidades necessitadas.”

O furacão Milton está previsto para atingir a Flórida nesta quarta-feira.

O furacão Milton chegou a ser considerada a tempestade mais forte do planeta em 2024, com ventos sustentados de 281 km/h.

Recentemente, o furacão Helene atingiu a costa do Golfo da Flórida como uma tempestade e chegou à região de pântanos como furacão de categoria 4.

As autoridades estão pedindo aos moradores — ainda em recuperação pelos danos do Helene — que se retirem ou se preparem para outra tempestade com risco de morte.