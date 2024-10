TJAC publica edital que regulamenta novo concurso público; confira mais detalhes

O Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) divulgou, no Diário da Justiça Eletrônico desta terça-feira (15), um decreto que regulamenta o concurso público para ingresso na carreira da magistratura do Acre.

Segundo o documento, o provimento dos cargos de juiz de Direito substituto será mediante concurso público de provas e títulos. O concurso constará de cinco etapas realizadas com prova objetiva, duas provas discursivas teóricas e práticas, sindicância da vida pregressa e investigação social, exame psicotécnico e de saúde, além de uma prova oral e avaliação de títulos.

O edital será publicado no Diário da Justiça Eletrônico, onde será divulgado o prazo de inscrição, que será de no mínimo 30 dias, além de local e horário das inscrições, conteúdo das disciplinas e o número de vagas existentes.

Leia a publicação que regulamenta o concurso público: