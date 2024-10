TRE emite nota desmentindo boato sobre eleitora ter votado apenas para prefeito; confira

O Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC) emitiu uma nota, neste domingo (6), para informar que a notícia de que uma eleitora teria votado apenas para prefeito, já que na urna não teria aparecido a opção para vereador, não passa de um boato.

SAIBA MAIS: Mulher diz que não apareceu a opção de vereador na urna: “Só consegui para prefeito”

De acordo com o informativo, nas Eleições Municipais, a ordem de votação segue de acordo com o cumprimento, primeiro, com o eleitor votando para vereador e, em seguida, para prefeito.

“A urna eletrônica sempre exibe primeiro a opção para vereador e, só depois, para prefeito. Se o eleitor não votar para vereador, o voto será registrado como branco”, informa o órgão.