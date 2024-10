Mulher diz que não apareceu a opção de vereador na urna: “Só consegui para prefeito”

Uma eleitora denunciou que não conseguiu votar para vereador nas eleições. Segundo ela, a opção para escolher o parlamentar não apareceu na tela na urna.

De acordo com a denúncia, o problema não aconteceu só com ela, mas com outras mulheres que estavam na hora da votação.

A eleitora afirmou que chegou a relatar o problema para os mesários. “Disseram que era assim mesmo”.

O caso aconteceu na mesma seção em que o prefeito Tião Bocalom vota, na escola Serafim da Silva Salgado, na Baixada da Sobral.

