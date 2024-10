Três grupos formados por novatos e reeleitos disputam presidência da Câmara; veja nomes

Após as eleições que definiram os representantes para os próximos quatro anos, agora o foco se volta para a disputa interna entre os eleitos: quem vai comandar a Casa Legislativa Municipal. Nos bastidores, comenta-se que o jogo está assim: todos estão formando blocos para se viabilizarem. Temos o grupo dos reeleitos, o grupo dos novatos, o grupo da oposição e os Progressistas, que contam com o vereador mais votado, Bruno Moraes, interessado em ser presidente. O vereador Raimundo Neném (PL), que é o atual presidente da Câmara Municipal de Rio Branco, também declarou que concorrerá à reeleição.

Há rumores de que alguns vereadores estão transitando entre todos os grupos, em busca de vantagens. A situação só deve se definir quando o prefeito Tião Bocalom (PL) ou até mesmo o governador Gladson Cameli (PP) intervierem. O cenário pode se complicar se algum desses grupos se aliar à oposição, fortalecendo-se para barganhar posições. Até o dia da eleição da mesa diretora, o clima será de muito “puxa e encolhe”. Como dizem por aí, política no Acre não é para amadores.

Com a legenda “União por Rio Branco”, os cinco novos vereadores eleitos na capital — João Paulo Silva (POD), Zé Lopes (REP), Moacir Júnior (SOLID), Márcio Mustafa e Leôncio Castro (PSDB) — posaram juntos em uma famosa padaria de Rio Branco. O motivo da reunião é claro: a eleição da mesa diretora. A coluna conversou com o vereador eleito João Paulo Silva, que declarou:

“Essa reunião, na verdade, é um segundo encontro, certo? O primeiro optamos por não divulgar, pois estávamos delineando uma linha de pensamento, conversando entre nós, e o objetivo deste grupo é ouvir. Analisar o cenário, ouvir os candidatos e entender a dinâmica que cada um pretende adotar dentro da casa, porque o nosso intuito é garantir que tenhamos uma Câmara independente, que faça valer o poder Legislativo. Não se trata de briga com o prefeito ou com secretários; assim como a Câmara dos Deputados e o Senado, a Câmara de Vereadores precisa ter sua independência. Nossa grande preocupação é evitar que a Câmara de Vereadores se torne uma extensão da prefeitura, e isso definitivamente não é o nosso objetivo. Nós nos elegemos com o compromisso de sermos fiscais do povo, e precisamos manter esse compromisso”.

“Em alguns momentos, caminharemos junto com a base do prefeito; em outros, iremos discordar, mas sempre com o objetivo principal de cuidar da população. Estamos dispostos a ouvir os candidatos e entender a dinâmica que eles pretendem estabelecer na casa. Como fazemos parte de um grupo menor, decidimos nos unir para discutir e dialogar. Não há nada acordado entre nós, ninguém colocou seu nome para primeiro secretário, vice-presidente ou presidente, mas queremos ouvir o que os pré-candidatos têm de concreto para discutir com os demais colegas do Legislativo Municipal. Esse é o nosso real objetivo. Na próxima semana, se Deus permitir, nos reuniremos novamente, e já há um outro nome interessado em se juntar à conversa. A partir daí, vamos continuar ouvindo os pré-candidatos e entender o que eles realmente desejam para a mesa diretora”.

MARCUS ALEXANDRE

O Diário Oficial desta quarta-feira (23) trouxe uma novidade: a cessão do ex-prefeito Marcus Alexandre (MDB) para a Assembleia Legislativa do Acre, por um período de um ano. Marcus, que atualmente integra o quadro da Secretaria de Estado de Obras Públicas (SEOP), agora exercerá suas funções na Aleac durante esse período.

TANÍZIO ENTRA EM CENA

A transferência de Marcus Alexandre (MDB) para a Aleac é fruto da articulação do deputado Tanizio Sá (MDB). Marcus irá atuar diretamente no gabinete de Tanízio.

TUDO É POSSÍVEL

A coluna conversou com o deputado Tanízio Sá sobre o futuro de Marcus Alexandre no MDB e sua ida para o gabinete do parlamentar. Ao ser questionado sobre uma possível dobradinha para as próximas eleições — com Tanizio buscando a reeleição e Marcus Alexandre concorrendo a deputado federal — o deputado foi enigmático e respondeu: “Tudo é possível!”

SE ABSTEVE

Questionado sobre a possibilidade de assumir a presidência do MDB e se já haviam conversas em andamento, o deputado Tanízio Sá preferiu manter a discrição: “Prefiro não comentar!”

CAÇA ÀS BRUXAS

Nos corredores da Aleac, circulam rumores de que as cartas de expulsão dos deputados do PSD, Pablo Bregense e Eduardo Ribeiro, já estão preparadas. O senador Sérgio Petecão está promovendo uma verdadeira caça às bruxas contra aqueles que não se dedicaram plenamente às campanhas dos candidatos do PSD nas eleições de 2024.