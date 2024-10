URGENTE: Bocalom recebe ameaça de morte, polícia descobre plano e assessoria cancela agendas

Em entrevista exclusiva concedida ao ContilNet na noite desta terça-feira (15), o coronel Ezequiel Bino, chefe do Gabinete Militar da Prefeifura de Rio Branco, informou que o prefeito reeleito Tião Bocalom recebeu uma ameaça de morte.

A informação foi repassada à equipe do prefeito pela Polícia Civil, que está investigando o caso. De acordo com o órgão, a ameaça seria concretizada na noite desta terça-feira.

“Essa ameaça se concretizaria hoje à noite. A partir dessa denúncia que chegou aos canais oficiais da polícia e está sendo acompanhada de perto pelo delegado-geral da Polícia Civil, Henrique Maciel, a equipe do Gabinete Militar, que é a encarregada da segurança do prefeito, tomou as medidas necessárias, acionando também a equipe de inteligência da Segurança Pública Estadual”, afirmou.

Por precaução e segurança, a assessoria do prefeito decidiu suspender as agendas externas do chefe do executivo e acomodá-lo em outro local, fora de sua casa.

“Algumas agendas foram suspensas hoje, e vamos evitar outras amanhã. Reforçamos a sua segurança pessoal e o acomodamos em um lugar tranquilo, fora de casa, até pra evitar qualquer perigo”, finalizou o chefe do Gabinete Militar.