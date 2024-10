Vídeo mostra homens brigando no saguão do Aeroporto de Rio Branco; veja o vídeo

Dois homens trocaram socos e pontapés no saguão do Aeroporto Internacional de Rio Branco, na noite do último sábado (5). Em vídeos que circulam nas redes sociais, é registrado o momento da confusão.

Nas imagens, as agressões iniciam próximo ao ponto de atendimento da Gol Linhas Aérea, e se intensificam, com um deles sendo arrastado no chão. A cena ocorreu próximo a clientes e pessoas que trabalham no local, que chegaram a gritar pedindo para a briga cessar.

A confusão terminou com a chegada de dois policiais. Até o momento, a gestão que administra o aeroporto da capital não comentou sobre o caso. Os homens envolvidos na ocorrência não foram identificados.

Veja o vídeo