Vídeos íntimos do senador vazam e político reage: “Pasmo”

Três vídeos íntimos do senador Jorge Kajuru (PSB-GO) vazaram nas redes sociais neste sábado (19/10). As imagens foram gravadas no interior de um apartamento.

Os vídeos, de poucos segundos, mostram o político beijando e fazendo sexo oral em uma mulher. Kajuru disse, à coluna Grande Angular, que está “pasmo” com a exposição do momento íntimo e que as imagens são antigas.

As imagens são encaminhadas junto a uma mensagem que acusa Kajuru de ter se envolvido com uma mulher casada. O senador desmentiu a informação e disse que ele e a mulher dos vídeos eram solteiros e “não devem satisfação a ninguém”.

“Estou pasmo! Eu e ela éramos solteiros e não devemos satisfação a ninguém. Tenho 63 anos e nunca nenhuma das minhas relações foi exposta. Sempre fui discreto e jamais teria a menor intimidade com mulher casada. Quero saber quem gravou e porque, depois de tanto tempo, vazou de propósito”, afirmou o senador.

“Janto com centenas de mulheres casadas, famosas e anônimas. Pergunte a elas quem eu sou e para o marido delas”, enfatizou Kajuru à coluna.