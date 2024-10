Zezé assume segredo que escondeu por anos sobre Luciano: “Vou contar”

Zezé Di Camargo, uma das vozes mais triunfais do sertanejo brasileiro, está sempre em alta por conta do sucesso estarrecedor que faz ao longo de anos. O músico, vale dizer, é dupla de outro grande nome, Luciano Camargo.

E por falar no parceiro e irmão, o companheiro de Graciele Lacerda trouxe à tona um segredo que escondeu ao longo de anos a respeito do artista. Durante uma entrevista ao jornalista André Piunti, no canal do YouTube do mesmo, ele expôs a situação.

Segredo de Luciano Camargo

Em um vídeo divulgado no dia (17) de julho de 2024, André Piunti questionou Zezé a respeito do início da dupla sertaneja. Assim, o cantor rasgou o verbo e trouxe à tona a situação.

O primeira voz destacou que, inicialmente, não desejava montar uma dupla, até que, uma música onde houve a necessidade uma segunda voz, o seu irmão foi o primeiro nome que veio a sua cabeça como a melhor escolha.

“Cara bem mais novo que eu, boa pinta, moque que posso pegar e moldar ele.”, relembrou o cantor na conversa com André Piunti.

Moldado pelo irmão

Assim, Zezé Di Camargo disse ter sido crucial para moldar o irmão, ensinando-o os macetes da música. “Eu saia de manhã, fazia a segunda voz pra ele, todinha de uma música, deixava ele treinando.

“E deixava a primeira voz pronta para ele cantar junto. Aí chegava a tarde e ia cantar com ele, aí ele cantava a minha voz, não segurava a segunda voz.”, comentou o sertanejo.

“Até que ele conseguiu por de cabeça, tanto que o primeiro disco ele gravou todo decorado. Até o quinto disco a segunda voz toda foi dirigida por mim.”, disse ainda.

“Depois ele arrumou um menino para produzir a segunda voz dele. A partir daí tirou um peso das minhas costas.”, completou Zezé.

Conclusão final

Em suma, Zezé Di Camargo revelou que, no início da dupla com Luciano, ele não pretendia formar uma parceria, mas precisou de uma segunda voz em uma música e escolheu seu irmão.

Zezé disse ter sido fundamental para ensinar Luciano os truques da música, moldando sua técnica. Nos primeiros discos, Zezé dirigiu a segunda voz, mas após o quinto álbum, Luciano conseguiu dominar por conta própria, aliviando Zezé dessa responsabilidade.

Qual é a fortuna de Zezé Di Camargo?

No ano de 1987, Zezé Di Camargo iniciou a carreira ao lado do irmão, Luciano. Desde então, a dupla tornou-se uma das maiores do Brasil.

Desse modo, os cantores acumularam uma verdadeira fortuna ao longo dos anos. Mas, afinal, qual é o valor da conta bancária do pai de Wanessa Camargo? Estima-se que ele tenha uma fortuna de R$ 57,3 milhões, de acordo com o Jornal Extra.