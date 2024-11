86% dos brasileiros são a favor de restringir celulares nas escolas

Os brasileiros entre 16 e 24 anos são os que mais apoiam, em algum nível, a proibição. Cerca de 46% dos entrevistados nessa faixa de idade concordam com a proibição total, enquanto 43% defendem algum tipo de utilização parcial do uso em ambiente escolar. Apenas 14% dos brasileiros são contrários às medidas debatidas atualmente no Congresso.

O estudo mostra ainda que quanto maior a renda, mais as pessoas são favoráveis à proibição. Apenas 5% da população com renda superior a cinco salários mínimos disseram ser contrários à proposta. No recorte da população que ganha até um salário mínimo, a medida conta com o apoio de 17% da população.

Debate em Brasília

O projeto que limita o uso de celulares nas escolas está em tramitação na Câmara dos Deputados. O Ministério da Educação chegou a anunciar a preparação de uma proposta sobre o tema, mas ela não chegou a ser apresentada. O texto, já aprovado pela Comissão de Educação da Câmara, propõe proibir o uso de celulares para crianças até 10 anos e permitir o uso para crianças de 11 anos apenas em atividades pedagógicas.

Segundo o CEO da Nexus, Marcelo Tokarski, a tendência da população brasileira é a aprovação do projeto de lei.