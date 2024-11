Acrelândia recebe cestas básicas do Governo Lula

Acrelândia recebeu nesta terça-feira, 26, a entrega de cestas básicas como parte de uma ação do Governo Federal para famílias em situação de vulnerabilidade. A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), em parceria com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, distribuiu mais de 1.500 cestas no município. A iniciativa faz parte de uma campanha que prevê a entrega de 61.127 cestas em 18 municípios do Acre.

Durante a entrega, Alessandra Ferraz, superintendente da Conab no Acre, ressaltou o objetivo da ação e o trabalho conjunto para atender às necessidades das famílias.

“É com muita felicidade que nós, do governo federal, sob a liderança do presidente Lula, estamos aqui realizando mais uma entrega. Essa ação do governo federal é inédita e histórica. Nunca houve, na história do Acre, uma entrega tão robusta quanto esta: 61.127 cestas básicas distribuídas em 18 municípios. Hoje, em Acrelândia, estamos entregando cestas para mais de 1.500 famílias, e isso nos enche de alegria”, afirmou Alessandra.

Ela também destacou a importância das cestas no contexto da segurança alimentar. “Sabemos que essas cestas são um alento, uma ajuda, um complemento no processo de segurança alimentar e nutricional dessas famílias. Estamos muito felizes porque temos um presidente da República que se preocupa com a vida das pessoas e com o combate à fome. Essa é a missão de vida do presidente Lula, e nós, da Conab, temos orgulho de compartilhar dessa missão institucional.”

Alessandra agradeceu o apoio da Prefeitura de Acrelândia, da Defesa Civil Estadual e do senador Sérgio Petecão, que foi citado por seu trabalho em defesa da Conab durante momentos críticos. “No momento mais difícil da Conab, durante o governo passado, quando a instituição foi ameaçada de extinção e quase privatizada, foi ele o único parlamentar que estendeu a mão e nos ajudou. Nossa gratidão eterna ao senador Petecão por continuar ao nosso lado. Muito obrigada, senador Petecão. Muito obrigada a todos”, concluiu.

A entrega faz da Ação de Distribuição de Alimentos (ADA), em um esforço para atender a famílias impactadas pela seca e reforçar a segurança alimentar em diversas regiões do estado. Cada cesta contém 21,5 kg de itens essenciais, como arroz, feijão, açúcar e óleo. A distribuição atende dois grupos principais: os povos e comunidades tradicionais da Reserva Chico Mendes, por meio do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), e a população em situação de insegurança alimentar, assistida pela Defesa Civil Estadual.

O ato, em Acrelândia, contou com a presença do prefeito de Acrelândia, Olavinho Boiadeiro; do representante do senador Sérgio Petecão, Solino Matos; do superintendente do Ministério do Desenvolvimento Agrário no Acre, Cesário Braga; do superintendente de Patrimônio da União no Acre, Tiago Mourão, e representantes da Defesa Civil do Estado.

Veja fotos: