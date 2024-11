Aleac lamenta partida de Flaviano: “Um dos maiores expoentes da política acreana”

A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) lamentou o falecimento do ex-governador do Acre, Flaviano Melo, que ocorreu na tarde desta quarta-feira (20), em São Paulo.

“Prestamos homenagem a um dos maiores expoentes da política acreana: Flaviano Flávio Baptista de Melo, que faleceu aos 75 anos, por complicações causadas por um quadro de pneumonia. Flaviano foi prefeito de Rio Branco, governador do Acre, senador e deputado federal. Sua trajetória política foi marcada pela postura sempre democrática, pacífica e agregadora”, disse a nota da Aleac.

Para a assembleia, ele deixa um legado de muito trabalho e amor pelo Acre, fato que certamente deixará sua memória viva ao longo dos anos.

“Neste momento de sofrimento e pesar, nos solidarizamos com os amigos e familiares, esperando que encontrem refrigério amenizando a dor da saudade”, destacam.