Após roubar moto, assaltante é perseguido, ameaça atirar na PM e acaba preso junto com comparsa

Um assalto a um motociclista na Avenida Antônio da Rocha Viana, em direção ao centro, mobilizou a Polícia Militar na noite da última sexta-feira (15). A vítima teve sua moto roubada, e o marido acionou os policiais, informando que o veículo possuía rastreador, o que poderia facilitar a localização.

Prontamente, uma equipe do Terceiro Batalhão foi até o local. Com base nas informações colhidas, foi iniciada a busca por uma moto Honda Biz, de cor branca, que estaria se deslocando em direção ao Horto Florestal.

Na sequência, a PM localizou a motocicleta e o autor do roubo, que estava armado com uma pistola. Foi dada a ordem de parada, mas o suspeito desobedeceu e fugiu em direção ao bairro Apolônio Sales.

Segundo o tenente Eliabi, comandante de patrulha das viaturas de serviço, o suspeito levou a moto e a arma para a casa de um amigo, identificado como Fabrício Costa da Silva, de 28 anos. Fabrício foi detido logo em seguida, após sofrer uma queda.

Fabrício afirmou que Riquelme chegou à sua casa, deixou a motocicleta e pediu que ele saísse com o veículo, dizendo que não era de sua propriedade. Ele alegou não saber de quem se tratava.

“O primeiro suspeito foi capturado e, durante a abordagem, informou que seu comparsa, identificado como Riquelme, encontrava-se em sua residência, localizada no bairro Santa Cruz, na rua Marapuama”, relatou o tenente Eliabi.

No local, Riquelme Oliveira de Lima, de 19 anos, reagiu à presença policial e ameaçou a guarnição com uma pistola 9mm. Diante da situação, os policiais responderam com disparos de armas de fogo. O assaltante tentou fugir pulando o muro da residência, mas foi necessário o uso da força para efetuar sua prisão.

Já na delegacia, Riquelme disse aos policiais que, no dia 15 de novembro, sexta-feira à noite, havia caído de uma moto durante um “rolezinho”.

A pistola utilizada para ameaçar a vítima e os policiais foi apreendida, assim como um carregador de 9mm. A arma estava com a numeração raspada. Riquelme confessou ainda ter cometido homicídios com a mesma pistola. “Com essa mesma arma já matei muita gente”, teria dito o assaltante, que confirmou ser homicida.