Áudio: Daniel Mastral apontou 2 satanistas na política antes de morrer

Em áudio inédito obtido pela coluna, o ex-satanista e escritor Daniel Mastral, morto em agosto, disse que grupos de adoradores do diabo ocupam prestigiados cargos políticos e influenciam o meio. Essas seitas, afirmou, também estariam infiltradas no meio artístico e empresarial.

O áudio foi enviado ao teólogo Vicky Vanilla, com quem Mastral teve desentendimentos, mas de quem se aproximou um pouco antes de morrer. As gravações tiveram sua veracidade atestada pelo perito em crimes digitais Wanderson Castilho.

Em um áudio do dia 8 de maio, três meses antes de sua morte, Daniel Mastral fala com Vanilla sobre a possibilidade de os dois gravarem um podcast. No áudio, o escritor demonstra preocupação alegando que satanistas estariam envolvidos em diversos setores.

O escritor, que fez sucesso com uma trilogia e tinha 780 mil seguidores no Youtube, afirmou que adoradores do diabo estão na “elite mundial”. Sem apresentar provas, Mastral citou dois ex-presidentes da nação mais poderosa do mundo.

“Eles são os verdadeiros, a elite mundial, né? São políticos, são empresários, são cientistas, né? São pessoas de poder de influência na sociedade, né? São atores, são cantores e cantoras que fazem essas alianças. Claro, tem os grupos. Esses grupos, na verdade, todos eles fazem parte da mesma pirâmide, digamos assim.”

“Eles só dividem grupos e têm encontros anuais, Crânio e Ossos, né, que o [George W.] Bush fez parte, não só o Bush, mas o pai dele fez também, o Bushão e o Bushinho, né? Fizeram parte, enfim. E tem os peões do jogo, né? Às vezes eles colocam poder para algumas pessoas fazerem determinadas coisas que eles querem, por dinheiro, poder, fama”, afirmou o escritor. Ouça abaixo.

Sacrifícios

No áudio, Daniel Mastral relaciona algumas práticas satanistas que poderiam ser comentadas no podcast de Vicky Vanilla, entre elas, sacrifícios humanos e tráfico de órgãos. Vanilla afirma que os dois planejavam uma turnê para discutir os temas abordados pelo escritor.

Disse Mastral no áudio: “Eu acho legal uma live nossa. Quebrar paradigmas, sabe? Porque tem, sim, satanista aqui, adorador do diabo, que faz sacrifício, sequestra a criança pra tirar demônio, faz tráfico de órgãos, né? Eu prefiro falar pessoalmente, mas só mencionando, assim, eles fazem ví

Para Vicky Vanilla, a morte de Mastral hoje rus geneticamente modificados pra disseminar na população, né? Então, eles acreditam que têm uma linhagem, né? Uma linhagem profana, descendente dos nefilins, eles têm uma cabeça meio diferente”.

Para Vicky Vanilla, a morte de Mastral hoje está esclarecida. O esotérico, no entanto, acredita que o escritor foi levado a atirar em si mesmo. “Hoje eu estou convencido de que o Daniel tirou a própria vida. Na polícia, eu vi as fotos do local onde ele foi encontrado e hoje acredito nisso. Mas acredito que ele tenha sido levado a isso”, disse Vanilla. Antes, o religioso dizia acreditar que Mastral havia sido assassinado.

“Mente cansada”

Daniel Mastral foi encontrado morto no dia 4 de agosto, em uma estrada de Barueri (SP), com um ferimento à bala na cabeça. No local, a Polícia Civil encontrou um revólver Taurus calibre 357 com uma única bala disparada, uma pochete de cor bege militar, um blister contendo três munições calibre 357 intactas e o celular do escritor. O carro de Mastral, um Chery Tiggo 7 da cor preta, também estava no local. No boletim de ocorrência, a polícia registrou que a arma estava na mão esquerda de Mastral, detalhe que reforçou a tese do suicídio, uma vez que o escritor era canhoto.

Em outro áudio enviado a Vanilla dias antes de sua morte, Mastral afirmava estar com a mente “confusa e cansada”. “Eu tenho algumas coisas a fazer ainda aqui antes de partir e, se você concordar, a gente pode fazer um podcast no seu canal, em que eu posso falar tudo aquilo que eu nunca pude. Responder perguntas que sempre me fizeram e eu nunca pude responder”, disse o escritor Daniel Mastral.

“E, depois disso, eu tenho que finalizar minha missão. Eu não sei muito explicar isso; isso eu falaria pessoalmente, não diante da câmera. Mas eu te agradeço muito, viu, por, sei lá… Me perdoe. Estou há três noites sem dormir. Minha mente está confusa e cansada.”