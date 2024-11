Avião do Pato Donald encanta visitantes no Aeroporto de Rio Branco; veja fotos

No último dia 1º de novembro, o Aeroporto Internacional de Rio Branco recebeu uma visita especial: um Airbus A320Neo com a temática do Pato Donald, uma parceria da Azul Linhas Aéreas. A aeronave, que se destaca por sua pintura vibrante, aterrissou no Acre trazendo a magia do universo Disney para os céus da região.

As imagens do pouso foram capturadas pelo fotógrafo Daniel Luz, que registrou o momento encantador da chegada do avião, despertando a atenção dos passageiros e entusiastas da aviação. O Pato Donald, personagem clássico da Disney, trouxe sorrisos e admiração ao público presente no aeroporto.

Com uma capacidade para 174 passageiros, o Airbus A320Neo é conhecido por seu conforto e eficiência. A pintura especial faz parte de uma série de iniciativas da companhia aérea para aproximar os fãs da Disney e tornar a experiência de voar ainda mais inesquecível.

Essa aterrissagem representa não apenas mais uma operação da Azul, mas também um momento de celebração para todos que apreciam a aviação e a cultura pop.

Veja imagens: