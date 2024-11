Baixa no Real Madrid e na seleção: Éder Militão rompe ligamento cruzado e passará por cirurgia, diz boletim médico

Foi diagnosticada uma “ruptura completa do ligamento cruzado anterior com afetação de ambos os meniscos na perna direita”, informa o boletim. Militão estava entre os convocados para a próxima data Fifa, quando a seleção brasileira enfrentará o Uruguai e a Venezuela. As partidas estão marcadas para os próximos dias 14 e 19, respectivamente.

Esse tipo de lesão é um drama recente na vida do atleta. No ano passado, o jogador rompeu justamente o ligamento cruzado, só que no joelho esquerdo. Ele precisou passar sete meses longe dos gramados na ocasião. Agora, com a nova lesão, o atleta só deve voltar a jogar no ano que vem.