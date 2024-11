Bastidores do Poder: tem gente investindo pesado em marketing para se lançar nas eleições de 2026

VEM AI!

Não será surpresa se, em 2026, alguns dos rostos mais frequentes na mídia entrarem na disputa eleitoral. Muitos já estão investindo pesado no marketing pessoal, aproveitando as redes sociais para projetar seus nomes e conquistar simpatizantes. E não é só conversa: essa turma vem com bala na agulha para brigar por espaço no cenário político.

DESAFIOS DE 2026

Em 2026, será raro encontrar um partido que não tenha pelo menos um deputado com mandato. A estratégia da maioria das siglas é esvaziar espaços para atrair bons nomes e fortalecer suas chapas. No entanto, as composições prometem ser pesadas, com três ou mais parlamentares disputando a reeleição. Para os partidos sem nenhum deputado no exercício do mandato, o desafio será ainda maior: conquistar relevância em meio a um cenário tão competitivo.

QUER SABER!

O senador Alan Rick (UB) estaria se movimentando para avaliar seu desempenho político de olho na disputa pelo Palácio Rio Branco. Fontes indicam que Alan pretende encomendar levantamentos para testar sua força junto ao eleitorado, especialmente após as articulações da vice-governadora Mailza Assis (PP) para se consolidar como uma potencial candidata. Os números, até agora favoráveis ao senador, serão um termômetro importante para ajustar suas estratégias diante do cenário em formação.

SOZINHO NÃO DÁ!

É fundamental lembrar que ninguém conquista o poder sozinho. Para chegar lá, é preciso construir apoios sólidos e alianças estratégicas. Um nome forte, por si só, não garante a vitória. As últimas eleições deixaram claro que parcerias bem articuladas são essenciais para transformar intenções em resultados nas urnas.

CONSCIÊNCIA NEGRA

Pela primeira vez o dia vinte de novembro será feriado nacional, a data que marca a morte do líder quilombola Zumbi dos Palmares agora é feriado nacional. A alteração foi aprovada no Congresso em novembro de 2023 e sancionada pelo presidente Lula.

ANALISANDO O CONVITE

O ex-deputado estadual Nelson Sales, atualmente ocupando o cargo de diretor de planejamento no Instituto de Administração Penitenciária (IAPEN), pode assumir a Secretaria Municipal de Saúde de Sena Madureira. Conforme apurado pela coluna, o convite teria sido feito pelo prefeito eleito Gerlen Diniz (PP). Ao ser questionado, Nelson confirmou que está avaliando a proposta.

RECADO DADO

Nos bastidores, circula a informação de que o prefeito de Feijó, Kiefer Cavalcante (PP) , promoveu no último fim de semana um almoço na chácara de Cláudio Braga, ex-candidato a prefeito. O evento reuniu vereadores de sua base, apoiadores, parentes e amigos. Em meio às conversas, quando o assunto passou a ser o prefeito eleito Railson Ferreira (REP), Kiefer teria disparado, sem rodeios: “Ele só vai ficar 4 anos. De repente passa, 2029 volto de novo e ganho as eleições novamente.” A declaração, dada em tom confiante e sem pedido de discrição, soou como um recado claro aos presentes.

AOS NOVOS GESTORES

Não se deixem iludir pelo doce e sedutor aroma do poder. Na política, é essencial romper a bolha que cerca os governantes, ouvir as reais necessidades da população e ter a humildade de reconhecer erros. Mais do que isso, é preciso coragem para recalcular rotas e alinhar ações com o que o povo realmente espera e precisa.

JANAINA FURTADO

Pela primeira vez, uma mulher poderá assumir a presidência da Câmara Municipal de Tarauacá, cargo que nunca foi ocupado por uma mulher desde sua criação. A professora e vereadora Janaina Furtado (PP) se destaca como uma forte candidata, com grandes chances de quebrar esse marco histórico.

NÃO PROCEDE

Nos últimos dias, circulou a informação de que João Paulo Bittar, filho do senador Marcio Bittar (UB), poderia assumir uma secretaria na gestão do prefeito Tião Bocalom (PL). Questionado pela coluna, João Paulo foi categórico ao negar a veracidade das especulações.

BEM NA FITA

Ao contrário de 2018, quando enfrentou uma eleição difícil por estar fora de um mandato, o senador Márcio Bittar (UB) conseguiu reverter sua imagem e agora se projeta para 2026 com grandes chances de uma reeleição. Reconhecido por sua astúcia e habilidade política, Bittar se consolidou como um dos poucos – senão o único – políticos do Acre capaz de unir até mesmo antigos inimigos em torno de uma mesma causa, demonstrando sua grande capacidade de articulação e liderança no cenário político local.