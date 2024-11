Bolsa Família retoma calendário no Acre em novembro; 133 mil famílias devem receber

O programa Bolsa Família retomou seu cronograma regular de pagamentos no Acre em novembro, após dois meses de calendário especial devido à situação de emergência reconhecida pelo governo federal. A distribuição do benefício começou no dia 14 de novembro e segue até o dia 29, de acordo com o final do Número de Identificação Social (NIS).

Neste mês, 133,05 mil famílias serão beneficiadas no estado. Além do valor base do programa, crianças de zero a seis anos têm direito ao Benefício Primeira Infância, que adiciona R$ 150 ao valor recebido. No Acre, 74,3 mil crianças estão contempladas com este adicional em novembro.

O programa também implementa um modelo que prevê o repasse de R$ 42 por cada membro da família, independente da idade. Em situações em que a renda familiar por pessoa ultrapasse o limite de meio salário mínimo, as famílias podem permanecer no programa por até dois anos, recebendo 50% do benefício, incluindo os adicionais para crianças, adolescentes, gestantes e nutrizes.

Os recursos enviados ao Acre somam R$10,5 milhões em novembro. No país, 20,7 milhões de famílias recebem o Bolsa Família, com um repasse total de R$14,14 bilhões. O valor médio do benefício é de R$ 678,46 por família.

Confira abaixo o calendário de pagamento:

NIS final 1 – 14 de novembro

NIS final 2 – 18 de novembro

NIS final 3 – 19 de novembro

NIS final 4 – 21 de novembro

NIS final 5 – 22 de novembro

NIS final 6 – 25 de novembro

NIS final 7 – 26 de novembro

NIS final 8 – 27 de novembro

NIS final 9 – 28 de novembro

NIS final 0 – 29 de novembro