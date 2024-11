Camisa 10: Vice-Governadora Mailza recebe presente especial de Marcelinho Carioca

A solidariedade tomou conta de Rio Branco nesta terça-feira (26). Durante a preparação para o Futebol Beneficente: Marcão e Amigos Contra a Fome, a vice-governadora do Acre, Mailza, foi presenteada com uma camisa especial das mãos do ex-jogador Marcelinho Carioca, ídolo eterno do Corinthians.

“Fiquei emocionada com esse gesto de carinho do Marcelinho e do Marcão. Amei minha camisa e ainda mais o que ela representa: união e solidariedade para ajudar quem mais precisa,” destacou Mailza.

O evento, promovido pelo empresário Marcão, reúne grandes nomes do esporte, da música e do entretenimento para uma causa nobre: arrecadar alimentos para famílias em situação de vulnerabilidade. “É um verdadeiro show de solidariedade. Só quem ganha são as nossas crianças e famílias que precisam de apoio,” reforçou a vice-governadora.

Com a presença de personalidades como Amaral, ex-jogador do Palmeiras, o humorista Neto, a dupla sertaneja João Lucas e Marcelo, e o cantor MC Daniel, o futebol beneficente promete ser um marco de solidariedade no Acre.

Futebol com Propósito

O jogo acontece no Estádio Arena da Floresta, com entrada garantida mediante a doação de dois quilos de alimentos não perecíveis. Toda a arrecadação será destinada a ações de combate à fome no estado.

O governo do Acre, sob a gestão de Gladson Cameli, apoia iniciativas como esta, reforçando o compromisso de trabalhar pela inclusão e pelo bem-estar das famílias acreanas.

“É muito gratificante ver como a união de esforços pode transformar vidas. Mais do que um jogo, este evento simboliza o compromisso de todos nós com um Acre mais solidário e inclusivo,” concluiu a vice-governadora Mailza.