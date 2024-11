Casa alugada por homem que detonou bomba em frente ao STF tinha explosivos, diz polícia

Em apoio ao trabalho de policiais federais em Ceilândia, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) encontrou explosivos na casa alugada por Francisco Wanderley Luiz, que detonou uma bomba em frente ao Supremo Tribunal Federal (STF) e morreu.

A corporação faz uma varredura no imóvel, antes das buscas dos policiais federais, para evitar riscos aos investigadores. No endereço, encontrou armadilhas com bomba, uma das quais explodiu.

Além disso, a PMDF desativou quatro objetos suspeitos na Praça dos Três Poderes e potenciais explosivos encontrados no carro de Francisco.

Três desses itens estavam no cinto dele, e o quarto seria um extintor – a alguns metros de distância do ponto da explosão e supostamente adaptado para estourar –, cujo pino detonador estava na mochila do homem-bomba.

A operação de desativação dos possíveis explosivos ocorreu de forma complexa, a fim de preservar o corpo e o local para trabalho dos peritos.

O robô conseguiu cortar o detonador dos três artefatos no cinto, e um policial militar treinado e com os equipamentos de proteção necessários removeu os objetos suspeitos.

Por volta das 8h, uma nova operação ocorreu para desativação de eventuais outros explosivos restantes no carro de Francisco. Antes de morrer, ele deixou o veículo próximo ao Anexo 4 da Câmara dos Deputados, e o automóvel disparou diversos fogos de artifício.

Apesar do fim da varredura na área, o trânsito da Alameda das Bandeiras até a L4 Norte segue fechado para veículos e pedestres.