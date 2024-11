Casal da 1ª temporada de Casamento às Cegas comemora 6 anos de união; veja

Lauren e Cameron, participantes da 1ª temporada do programa Casamento às Cegas, comemoraram seis anos de união neste sábado (16). O casal participou da versão americana do reality, que é exibido e está disponível no catálogo da Netflix.

Com um carrossel de fotos que mostra um ensaio fotográfico do casal, os pombinhos mencionaram na legenda da publicação conjunta: “Seis anos de amor, risadas e construção de uma linda vida juntos. Cada dia com você é um lembrete de que o amor é realmente a melhor aventura. Obrigado por ser meu parceiro, minha rocha e minha maior alegria. Um brinde para sempre, meu amor. Feliz aniversário para nós!”.

A comemoração ocorre um ano após a renovação de votos do quinto aniversário de casamento do casal. A cerimônia aconteceu em novembro de 2023 no Bellagio Resort and Casino em Las Vegas, nos Estados Unidos, com uma celebração que incluiu membros da família e amigos mais próximos de Lauren e Cameron.

Além deles, outro casal da 1ª temporada celebrou o sexto aniversário de casamento recentemente. É o caso de Amber e Matt Barnett. “Feliz aniversário para minha pessoa favorita e para sempre melhor amigo. Seis anos com você de alguma forma parecem simultaneamente seis vidas e apenas seis segundos…”, citou a ex-participante em suas redes sociais.

No Brasil, já foram filmadas quatro temporadas, sendo que a 5ª, será direcionada para participantes com mais de 50 anos. Os novos episódios estão previstos para chegar à plataforma em 2025.