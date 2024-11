Chorando, motorista de aplicativo faz relato desesperador após ser sequestrado; OUÇA

Um caso chocou os grupos de motoristas de aplicativo de Rio Branco, nesta quarta-feira (06). Um motorista de aplicativo, ao aceitar transportar uma pessoa chamada “Neila”, foi vítima de um sequestro relâmpago. Mas, uma reviravolta aconteceu, pois os criminosos “viram Deus em sua vida” e decidiram o liberar.

“Pessoal, tem uns caras pedindo corrida aqui no Calafate e no Ilson Ribeiro, eles me sequestraram aqui e me soltaram. Disseram que viram Deus na minha vida e o carro começou a falhar. Eles ficaram com medo do carro’ ficar no prego’ E desceram do carro. Os caras pedindo aqui no aplicativo com o nome de Neila”, explicou o motorista.