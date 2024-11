Cleo estreia como diretora de fotografia em editorial de moda para campanha da Nativa SPA Cereja Rouge

Reconhecida por sua sensualidade, a artista Cleo dá um novo passo em sua carreira ao dirigir pela primeira vez um editorial de moda para ativar o poder do mood Sexy Cherry em cada mulher.

Promovido pelo Boticário, para o lançamento de Nativa SPA Cereja Rouge, a campanha convidou as botilovers – fãs apaixonadas pela marca – para uma experiência exclusiva: uma sessão de fotos, totalmente imersa no conceito criativo do lançamento.

O editorial tem como objetivo valorizar a sensualidade feminina de forma plural, destacando a intensidade de cada mulher – tudo isso graças ar Nativa SPA Cereja Rouge e seu exclusivo acorde Sexy Cherry, que proporciona pele comprovadamente mais irresistível*.

Para as participantes, a experiência foi além de um simples editorial: um convite para se reconectar com a própria sensualidade, em um ambiente de cuidado e empoderamento, onde a estrela principal é cada mulher.

“Eu adorei dirigir um set de fotografia pela primeira vez, foi muito divertido e teve um fluxo muito interessante entre as meninas e a câmera. Eu quis deixá-las livres para explorarem o que cada uma considera sensual em si e, a partir daí, ir guiando as poses. Foi incrível estar por trás das câmeras dirigindo e vendo tudo acontecer”, relata Cleo.

Ativando o #MoodSexyCherry

Além do editorial com fãs da marca, a artista protagoniza a campanha 360° de Nativa SPA Cereja Rouge que contempla filme na TV, ações offline, nas redes sociais e para os canais de venda. A campanha foi construída para despertar o mood Sexy Cherry: estar comprovadamente mais irresistível, sob o conceito criativo “Provoque seu lado doce e explosivo”. Cleo também assume o comando do canal de transmissão do Boticário no WhatsApp, por um dia inteiro, enviando fotos, áudios, cupons promocionais e dicas exclusivas sobre como ativar o #MoodSexyCherry.

Cereja Rouge

A linha Nativa SPA Cereja Rouge chega para ampliar o portfólio da marca com produtos de cuidados corporais que proporcionam uma sensação de pele renovada e intensamente perfumada, graças ao exclusivo acorde Sexy Cherry que com os aspectos licorosos e suculentos da cereja, e a fragrância oriental frutal ambarada, que despertam a sedução e garantem uma pele altamente hidratada, macia e irresistível.

Além disso, também tem propriedades que proporcionam um cuidado profundo para a pele, que é protagonista dessa celebração da beleza autêntica e da força feminina. A novidade conta com Loção Aveludada Desodorante (em três opções de volumetria), Creme Firmador de Colo 5 em 1, Óleo Glorioso, Body Splash Desodorante Colônia, Sabonete Líquido Perfumado e Creme Antiressecamento para Mãos.

Todos os itens são enriquecidos com óleo nutritivo de quinoa, extrato de cereja e blend de vitaminas.

Já o óleo de quinoa, presente em todos os produtos corporais de Nativa SPA, é responsável por benefícios como hidratação profunda e estímulo de até 77%*** à produção de colágeno natural da pele.

Esse benefício patenteado possui certificação da Mintel, empresa global de inteligência e pesquisa que certifica para a indústria de consumo, como a primeira marca¹ do mundo em corpo e banho que utiliza óleo de quinoa² para promover este estímulo.

*77% das consumidoras afirmaram que a fragrância é sensual, e 67% dos parceiros das consumidoras pesquisadas afirmaram sentir-se atraídos pela fragrância. Fonte: HUT Instituto EVOKE.

**97% das consumidoras afirmaram que a Loção Aveludada Desodorante Hidratante Corporal melhora e suaviza a textura da pele, deixando-a mais lisa. Além disso, 91% disseram que a loção deixa a pele macia e sedosa. Fonte: HUT Instituto EVOKE.

***Estudo in vitro em pele 3D do ingrediente bioéster de quinoa.

¹De corpo e banho.

²Bioéster 100% puro de quinoa.