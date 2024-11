Colégio de Aplicação da Ufac abre quase 200 vagas para o ano letivo de 2025; confira detalhes

Estão abertas, a partir desta segunda-feira (18), as inscrições para novas vagas no Colégio de Aplicação da Universidade Federal do Acre (CAp/UFAC). Após as inscrições, os interessados vão passar por um sorteio público que vai selecionar os contemplados para iniciarem o ano letivo de 2025 na instituição.

O período de inscrições vai até o dia 23 de novembro e devem ser realizadas pelo site, CLICANDO AQUI.

Ao todo, são 20 vagas para o Pré-Escolar II (destinado a crianças que completam cinco anos até 31 de março de 2025); lista de espera com 15 vagas para as turmas de 1º ao 5º ano; 80 vagas para as turmas do 6º ao 9º ano (sendo 35 para o sexto e outras 45 vagas para as demais séries); e, no Ensino Médio, 35 vagas na lista de espera para a 1º e 2º ano.

O sorteio acontece no dia 10 de dezembro, às 9h, pelo canal Ufac TV no YouTube. O resultado sai no dia 12 de dezembro nos sites oficiais do CAp e da Ufac.