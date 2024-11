Colunista social Roberta Lima recebe amigos e familiares para comemorar seu aniversário; VEJA FOTOS

VIVAS

A quinta, 1º, foi dia de celebrar Marlene Amorim! Com sua elegância e carisma, Marlene comemorou mais um ano de vida com as amigas e familiares, brindando a uma nova etapa repleta de sucessos e momentos inesquecíveis. Parabéns, Marlene!

ROBERTA LIMA CELEBRATION

Na noite desta quarta, 31, o Paris Garden brilhou com uma festa inesquecível nas sofisticadas cores preto, branco, prata e dourado quando a colunista social Roberta Lima, recebeu amigos e familiares, para comemorar seu aniversário. Em meio a muita animação, os presentes puderam desfrutar dos diversos coquetéis do espaço e dançar ao som de uma trilha sonora animada embalando a noite glamourosa. E por lá registramos alguns momentos!

CASAMENTO

Parabéns à Iza e Adriana que selaram sua união em uma celebração emocionante e repleta de amor. Que essa nova etapa seja repleta de felicidades, realizações e muitos momentos especiais. Parabéns, Iza e Adriana, pelo lindo casamento e pela vida a dois!