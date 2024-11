Com aumento das chuvas, Defesa Civil não descarta possibilidade de cheias antecipadas do Rio Acre

O Estado do Acre vem enfrentando grandes volumes de chuva no mês de novembro, o que acende um sinal de alerta para a população, com a possibilidade de cheias antecipadas na capital acreana.

De acordo com o coordenador da Defesa Civil, Coronel Cláudio Falcão, em outubro foi registrado 33% de chuvas além do esperado, já em novembro a alta foi de 60%.

Entretanto, ele explica que, devido a forte seca enfrentada em 2024, o volume de chuva ainda não tem se acumulado, pois o solo ainda tem capacidade de absorver o líquido.

Apesar disso, Falcão revela que existe sim a possibilidade de cheias antecipadas, já no mês de janeiro.

“A possibilidade da gente ter uma cheia já no mês de janeiro é algo em torno de 20%, mas isso pode mudar no decorrer do tempo, tanto pode aumentar como diminuir” explica ele, ressaltando que normalmente a chance de cheias nesse período gira em torno dos 13%.