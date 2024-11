Com vitória de 2 a 1 do Flamengo, reinauguração do Arena da Floresta reúne mais de 13 mil torcedores

O Estádio Arena da Floresta foi palco de uma grande festa neste domingo (24), para celebrar sua reinauguração, após um período de reformas. De acordo com a organização, mais de 13 mil torcedores lotaram as arquibancadas para acompanhar o amistoso entre o Santa Cruz do Acre e a equipe Sub-20 do Flamengo, do Rio de Janeiro.

Dentro de campo, o time acreano enfrentou a jovem e talentosa equipe rubro-negra em um duelo que combinou emoção e clima de celebração. Apesar do caráter amistoso, o jogo, que terminou em 2 a 1, com vitória do Flamengo, foi disputado, com os torcedores vibrando a cada lance.

O governador Gladson Cameli destacou a relevância do evento, não apenas para o esporte, mas também para a integração social e o desenvolvimento cultural do estado.

“A Arena da Floresta é um patrimônio do Acre e um símbolo do amor ao esporte que une nossa gente. Esse estádio representa um espaço onde sonhos se tornam realidade e hoje reforçamos o nosso compromisso com o futebol acreano e com o futuro das nossas crianças e jovens”, afirmou.

O chefe do Executivo aproveitou a ocasião para enfatizar os investimentos realizados na reforma do estádio, que incluiu melhorias na infraestrutura, como o gramado, arquibancadas e sistema de iluminação. Segundo ele, a reabertura do espaço é uma resposta à demanda da população por mais espaços de lazer e eventos esportivos de qualidade.

“Queremos trazer de volta os grandes eventos esportivos para o Acre. Ver a Arena da Floresta viva novamente, com a presença de um time como o Flamengo, mesmo na categoria Sub-20, mostra que estamos no caminho certo”, acrescentou Cameli.