Concurso Correios: liberada consulta à efetivação da inscrição

Os Correios divulgaram, nesta terça-feira (26), a consulta individual às inscrições efetivadas no concurso Correios para os cargos de Agente e Analista dos Correios!

A publicação torna possível que o candidato verifique se o cadastro foi aceito, após a confirmação do pagamento e a avaliação dos critérios para concorrer às vagas para candidatos negros, indígenas e pessoas com deficiência.

Para as pessoas que tiveram as inscrições rejeitadas, o período de recurso irá iniciar às 10h desta quarta-feira (27) e estará aberto até às 17h do dia 28 de novembro. Os recursos pode ser realizados no site oficial do certame.

O concurso Correios registrou cerca de 1,7 milhão de candidatos inscritos para concorrerem às 3.511 vagas ofertadas. Do número, a maior parte dos inscritos são para o cargo de Agente dos Correios, com aproximadamente 1,5 milhão. Já o cargo de Analista com 111 mil candidaturas.

As provas serão aplicadas no dia 15 de dezembro de 2024 em todos os estados do país e no Distrito Federal, abrangendo cerca de 306 municípios.

Panorama do concurso Correios

Organizado pelo IBFC, o concurso Correios é destinado à oferta de 3.099 vagas de nível médio para o cargo de Agente dos Correios – Carteiro e outras 412 vagas de nível superior para Analista em diversas áreas.

Além de diversos benefícios, os aprovados receberão os seguintes salários iniciais:

Agente dos Correios (Carteiro): R$ 2.429,26;

Analista dos Correios: R$ 6.872,48.

Os candidatos serão avaliados por meio das seguintes etapas:

Provas objetivas – para todos os cargos;

Provas discursivas – apenas para cargos de nível superior

Confira a estrutura das avaliações:

Nível médio

Nível superior

Resumo do concurso Correios