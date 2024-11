“Conversas importantes e clima de parceria”, diz Mazinho ao aparecer no Paris Garden agarrado com Gladson

O prefeito Mazinho Serafim postou uma foto no Paris Garden abraçadinho com o governador Gladson Cameli. “Ontem, sábado, tive encontros em Rio Branco! O governador Gladson Cameli e o empresário Marcos, do Paris Garden, estiveram juntos em um bate-papo descontraído. Conversas importantes e clima de parceria”, disse o prefeito

Marcos ajudou a eleger vários prefeitos no Acre nas eleições deste ano. É um dos empresários mais entrosado com os bastidores da política. Há quem diga que ele pode ser um forte candidato a deputado federal, nas eleições de 2026. Ele ainda não deu um pio sobre o assunto.

Mazinho ainda não disse o que vai fazer da vida política. Ele tem um grupo forte em Sena Madureira, uma esposa deputada federal ( Meire Serafim), e o deputado Gilberto Lira na Aleac, onde vem ajudando o governo a aprovar maioria dos projetos. Antes da derrota de Gilberto, Mazinho falava em disputar o governo do Acre, mas com nomes de peso como o senador Alan Rick, a vice-governadora Mailza e possivelmente o prefeito Tião Bocalom, não se sabe se ele vai recuar dessa ideia.

Já o governador Gladson Cameli, que continua lindo, leve e solto com a popularidade lá em cima, deverá disputar uma vaga para senador com grandes chances de ser eleito. Gladson, como dizem alguns de seus aliados, não nasceu de bunda pra lua, mas com a lua enterrada…