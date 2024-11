Defensoria Pública do Acre lança processo seletivo com salário de R$ 4,6 mil para assessor jurídico

A Defensoria Pública do Estado do Acre (DPE/AC), por meio da Escola Superior (Esdpac), informou nesta quinta-feira (7) que as inscrições para o 2º Processo Seletivo Simplificado da instituição, que visa à contratação temporária de assessor(a) jurídico(a) para o “Projeto Dignidade no Cárcere”, começam na próxima segunda-feira, 11.

As vagas destinadas devem compor a equipe que atuará em Cruzeiro do Sul, município no interior acreano, promovendo orientação jurídica, educação em direitos e apoio à ressocialização de internos.

Os interessados poderão se inscrever até o dia 22 de novembro de 2024, exclusivamente pelo portal da Escola Superior da Defensoria Pública do Estado do Acre (Aqui). O cargo oferece remuneração de R$ 4.604,31 mensais para uma carga horária de 40 horas semanais.

A seleção será composta por análise curricular e entrevista. Na primeira etapa será levado em consideração títulos e experiência em execução penal. Os candidatos mais bem classificados serão convocados para a fase de entrevistas, agendada para 12 de dezembro deste ano. O resultado final será divulgado no dia 19 do mesmo mês.

O edital prevê reserva de 10% das vagas para pessoas com deficiência e 30% para candidatos negros e indígenas, em conformidade com as políticas de ação afirmativa da Defensoria Pública. Para concorrer, o interessado deve ter formação em Direito e registro na OAB, além de experiência profissional em direito penal ou execução penal, que será analisada na fase curricular.