Depois de se opor à declaração, Milei é recebido por Lula no G20

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu nesta 2ª feira (18.nov.2024) o presidente da Argentina, Javier Milei, na cúpula do G20, no Rio. Foi a 1ª vez que ambos se cumprimentaram desde a eleição de Milei (La Libertad Avanza, direita). O país vizinho se opôs a diversos temas em discussão e, se não ceder, periga derrubar o documento, o que seria fracasso para o Brasil.

O cumprimento de recepção entre Lula e Milei foi frio e distante, assim como a foto oficial foi rápida e sem toques. Em outros casos antes do argentino, Lula conversava com o chefe de Estado, apertava as mãos e, em alguns casos, deu abraços. Um exemplo dessa recepção mais calorosa foi a dada a Joe Biden (Partido Democrata), presidente dos Estados Unidos.

Milei foi o penúltimo chefe de Estado a chegar no Museu de Arte Moderna do Rio, onde acontece a cúpula. Chegou depois de Biden e de Xi Jinping, presidente da China.

Embora o presidente argentino já indicasse discordâncias há algum tempo, a posição endureceu nas últimas semanas. Diplomatas brasileiros ressaltam que o movimento se deu depois da vitória de Donald Trump (Partido Republicano) para presidir os Estados Unidos a partir de 2025.

Ambos são aliados e se encontraram na semana passada na Cpac (Conferência Política da Ação Conservadora), que reúne líderes políticos da direita mundial. O evento foi realizado em Mar-a-Lago, resort de Trump na Flórida.

Os argentinos se opuseram à inclusão de menções à reforma de sistemas multilaterais globais, taxação de grandes fortunas, questões de gênero, desenvolvimento sustentável e meio ambiente na declaração final do G20.

Segundo a agência AFP,o presidente da França, Emmanuel Macron (Renascimento, centro), foi a Buenos Aires para ter duas reuniões com Milei antes de ambos embarcarem para o Rio. O francês foi tentar convencer o argentino sobre a necessidade de um “consenso internacional”.

Negociadores de todos os países ficaram até as 5h da madrugada de domingo (17.nov), no Rio, em discussões sobre a declaração final. As rodadas de debates temáticos foram concluídas após 6 dias de discussões e agora o documento está sendo submetido aos presidentes e primeiros-ministros. É possível haver mudanças. Se aprovado, o texto será divulgado durante a cúpula.

Cúpula do G20

O 1º dia de reunião começa nesta 2ª feira (18.nov). Lula recebeu os chefes de Estado a partir das 8h40 no MAM (Museu de Arte Moderna do Rio), onde todo o evento será realizado.

Depois, Lula lançará oficialmente a Aliança Global Contra a Fome e a Pobreza, sua principal iniciativa à frente do G20. O objetivo é alcançar 500 milhões de pessoas em todo o mundo com programas de transferência de renda e sistemas de proteção social até 2030 em países de renda baixa e média. Ao menos 41 países aderiram ao projeto.

Às 14h30, será realizada a reunião de líderes do G20 em que será discutida a reforma das instituições de governança global. Lula é crítico e defende uma reforma ampla em organismos como a ONU (Organização das Nações Unidas).

Às 18h, Lula e a primeira-dama Janja Lula da Silva recepcionarão os chefes de Estado no MAM.