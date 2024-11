Desembargador do TJAC toma posse e Gladson reafirma portas abertas para a população do Acre

O governador do Acre, Gladson Cameli esteve presente nesta sexta-feira (1), na cerimônia de posse do desembargador do Tribunal de Justiça (TJAC), juíz Lois Arruda, que ocorreu no plenário da Corte Judicial, em Rio Branco.

A celebração também contou com a presença de várias autoridades acreanas, como o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, representantes estaduais e demais atuantes do TJAC.

Em seu discurso, Gladson agradeceu pela atuação constante e certeira do poder judiciário em prol da sociedade e comentou sobre a “brilhante” carreira do desembargador empossado.

“Com alegria lhe dou as boas vindas. Parabéns pelo seu trabalho e atuação necessária que o fez chegar até aqui. Que vossa excelência permaneça na missão de fazer justiça por nossa população. O governo do Acre sempre estará de portas abertas para somar em buscas de melhoria para nosso povo”, revelou.

O governador também destacou que tem como princípio sempre acreditar na Justiça e falou de sua reunião com o presidente Lula em Brasília, para o debate da segurança pública nacional.

“Quero dizer que o governo sempre manteve um excelente relacionamento com todos os poderes das esferas estaduais. Relação necessária para o bem da democracia e do trabalho para um bem comum, que é servir o povo acreano”, destacou.

O desembargador empossado, Lois Arruda, reafirmou sua defesa ética pela justiça no Acre, para um desenvolvimento que mantenha a população mais próxima.