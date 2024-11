Atenção! Detran do Acre alerta para novo golpe sobre suspensão da CNH; veja dicas

Um novo tipo de golpe está sendo aplicado no Acre. Desta vez, os golpistas estão realizando disparos de mensagens via SMS, WhatsApp e e-mail, sobre a Carteira Nacional de Habilitação, que estaria sendo supostamente suspensa.

O Governo do Estado do Acre já se pronunciou acerca das mensagens e disse que todas são falsas e que elas não são enviadas pelo Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC).

Segundo comunicado do governo, o Detran não faz solicitação de dados pessoais, nem pagamentos através de links enviados de maneira direta à população e que as consultas devem ser feitas diretamente nos canais oficiais.

O comunicado deixa ainda orientações sobre o que fazer ao receber este tipo de mensagem. A pessoa que receber um desses envios não deve clicar nos links fornecidos ou seus dados pessoais, além disso, a denúncia deve ser feita e apagar a mensagem