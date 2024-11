Dupla é arremessada contra o asfalto após motos colidirem em estrada no interior do Acre

Os motociclistas Daniel da Silva Nascimento, 21 anos, e Josemir Araújo Pereira, 56, ficaram gravemente feridos após uma colisão entre duas motocicletas na noite desta segunda-feira (19), no km 9 da rodovia AC-10, mais conhecida como Estrada de Porto Acre, no município de Porto Acre, no interior do Acre.

Segundo informações das autoridades de trânsito, Daniel trafegava em uma motocicleta no sentido Porto Acre/Rio Branco e, ao tentar entrar em um ramal, não fez a parada obrigatória, entrando supostamente na frente da outra moto, uma Suzuki V-Strom 650 cilindradas, de cor vermelha, conduzida por Josemir.

Com o impacto, os dois condutores foram arremessados violentamente contra o asfalto, o que deixou a moto de Daniel completamente destruída.

Populares que passavam pelo local ajudaram as vítimas e acionaram a polícia e uma ambulância. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) enviou uma ambulância de suporte básico para realizar os primeiros atendimentos às vítimas. Após os primeiros socorros, ambas foram encaminhadas ao pronto-socorro de Rio Branco, com estado de saúde considerado estável.

Josemir sofreu várias escoriações pelo corpo, mas não apresentou fraturas. Já Daniel sofreu uma fratura exposta na patela do joelho direito e precisou de atendimento especializado na ortopedia do hospital.

O Policiamento de Trânsito também foi acionado e isolou o local para o trabalho da perícia. Após os procedimentos de praxe, as motocicletas foram removidas da rodovia.