Durante encontro de supermercadistas, Mailza celebra arrecadação histórica

Nesta quinta-feira (21), a vice-governadora Mailza participou do III Encontro dos Supermercadistas do Acre, realizado pela Associação (ASAS), e destacou a importância das parcerias para ações solidárias que beneficiam a população acreana. Durante o evento, Mailza celebrou o marco histórico de arrecadação de alimentos e brinquedos destinados às famílias vítimas dos recentes desastres naturais que atingiram o estado, incluindo enchentes e outros eventos climáticos extremos.

Em sua fala, Mailza agradeceu à ASAS e ao presidente da associação, Adem Araújo, pelo engajamento e apoio à campanha que mobilizou a sociedade. “Parcerias como essas mostram o quanto podemos alcançar quando trabalhamos juntos. Esses alimentos e brinquedos representam muito mais do que doações: são esperança e alívio para as famílias que enfrentam tantos desafios. Minha gratidão a todos que tornaram isso possível”, afirmou.

A arrecadação foi realizada por meio da troca de ingressos para o jogo entre Santa Cruz-AC e Flamengo Sub-20, onde cada ingresso era trocado por 1kg de alimento não perecível e um brinquedo. Em apenas cinco dias, os 13 mil ingressos disponibilizados foram esgotados, evidenciando o compromisso da população acreana com a solidariedade.

Os itens arrecadados serão distribuídos pela Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH) às famílias que enfrentam dificuldades após os recentes desastres. Mailza destacou que a logística de distribuição será feita com responsabilidade para garantir que as doações cheguem a quem mais precisa. “Estamos empenhados em levar essas doações às comunidades mais vulneráveis, assegurando que esse gesto de solidariedade alcance as famílias que ainda estão se reerguendo após as adversidades que enfrentaram”, pontuou.

Além de celebrar a arrecadação, Mailza aproveitou o evento para reforçar o papel estratégico do setor supermercadista no desenvolvimento econômico do Acre. “Os supermercados são mais do que pontos de abastecimento. Eles fomentam a produção local, geram empregos e, neste caso, demonstraram um exemplo incrível de responsabilidade social. Parabenizo a ASAS e todos os envolvidos por essa iniciativa tão significativa para o nosso estado”, concluiu.

O III Encontro dos Supermercadistas do Acre demonstrou como a união entre diferentes setores pode gerar resultados transformadores, fortalecendo a solidariedade e promovendo o bem-estar da população mais vulnerável.

Veja fotos: