Em Baku, Mailza destaca as potencialidades do Acre durante o lançamento da COP 30

Durante o lançamento oficial da COP30, que será sediada em Belém do Pará em 2025, a vice-governadora do Acre, Mailza Assis, ressaltou o papel do estado nas políticas de conservação e sustentabilidade da Amazônia. O evento, realizado em Baku, no Azerbaijão, reuniu líderes e autoridades brasileiras para reforçar o compromisso com o desenvolvimento sustentável e a preservação das florestas.

Em sua fala, Mailza Assis destacou a importância das políticas públicas do Acre voltadas para a proteção ambiental e o desenvolvimento sustentável: “O Acre tem uma política de conservação das florestas que já é reconhecida pela sua atuação, pela robustez e integridade e que contempla todos esses atores. Todo esse trabalho vem sendo desenvolvido com transparência e ampla participação da comunidade, habilitando o governo do Acre a pleitear novos financiamentos climáticos, para que possa ajudar na manutenção das políticas públicas de desenvolvimento sustentável e políticas ambientais do Estado.”

A vice-governadora também mencionou o papel da COP29, destacando como o evento atual prepara o terreno para a COP30 e fortalece as bases do compromisso climático. “A COP29 representa um marco importante para avançarmos no financiamento climático e na responsabilidade global. Este é o momento em que o mundo decide apoiar as regiões que, como a Amazônia, desempenham um papel essencial na estabilidade climática. Em Baku, reafirmamos que o Acre estará sempre na linha de frente das ações que valorizem nossas florestas e as comunidades que vivem delas,” afirmou Mailza.

A cerimônia contou com a presença de importantes autoridades, como o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, representando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva; da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva; do presidente do Consórcio de Governadores da Amazônia Legal e governador do Pará, Helder Barbalho; e de demais governadores que compõem a Amazônia Legal. No encontro, foram reafirmados os compromissos para a realização da COP30, o maior evento climático do planeta, que terá foco na preservação das florestas.

O governador Helder Barbalho destacou a relevância de sediar a COP30 na Amazônia: “Este é um evento que traz a mobilização do maior evento global relacionado ao meio ambiente; precisamos tratar os problemas mais urgentes do planeta. Por isso, realizar a COP30 em Belém é a quebra de paradigmas e preconceitos.” Já o vice-presidente Geraldo Alckmin pontuou a importância do evento para o país: “O Brasil mostrará toda a sua floresta, sabores, costumes e toda a diversidade cultural de um país gigantesco. Sem dúvida, é um legado.”

A COP30 ocorrerá entre 10 e 21 de novembro de 2025 em Belém, simbolizando um passo histórico para o Brasil ao sediar pela primeira vez o evento no coração da Amazônia.

