Em cerimônia emocionante, empresário acreano Rizo Araújo e Erlando Warlem trocam alianças no RJ

O empresário acreano Rizo Araújo oficializou sua união com o esteticista Erlando Warlem em uma cerimônia realizada neste sábado (30), no Rio de Janeiro. O evento reuniu amigos, jornalistas e empresários do Acre, estado natal de Rizo, em uma celebração marcada pela elegância e emoção.

Vestindo trajes em tons claros, com gravatas azuis, camisas brancas e sapatos marrons, o casal encantou os convidados enquanto caminhava em direção ao altar. Rizo, visivelmente emocionado, distribuiu beijos e sorrisos para os amigos, que acompanhavam o momento especial.

Com uma decoração impecável e a música Somewhere Over the Rainbow ao fundo, os noivos trocaram alianças e selaram o amor com um beijo, em uma cerimônia que irradiou felicidade.

O evento contou com 180 convidados, incluindo pessoas de diversos países, como França e Itália, evidenciando o alcance internacional das conexões do casal. Erlando Warlem, que é comissário de bordo, trouxe ainda mais brilho à celebração com sua trajetória profissional, refletindo a pluralidade e o carinho presentes na cerimônia.

