Em viagem, príncipe William atualiza estado de saúde de Kate Middleton

Em viagem pela Cidade do Cabo, na África do Sul, o príncipe William participará da solenidade de condecoração do prêmio Earthshot Prize na noite desta quarta-feira (6/11). O futuro rei do Reino Unido foi sozinho para o destino, sem a companhia da esposa, Kate Middleton, o que desencadeou preocupação de admiradores do casal de Gales.

Ao longo dos compromissos, questionaram William sobre o estado de saúde de Kate, que finalizou o tratamento de quimioterapia em setembro deste ano. A princesa de Gales anunciou o diagnóstico de câncer em março e, inclusive, precisou ficar afastada dos compromissos oficiais para focar em ficar “livre” da doença.

“Ela está indo muito bem, obrigado”, atualizou o príncipe a respeito do quadro de Kate Middleton. Herdeiro do trono britânico, William prosseguiu: “Espero que ela esteja assistindo hoje à noite. Torcendo por mim. Ela tem sido incrível durante todo este ano. Sei que ficará realmente ansiosa para ver esta noite ser um sucesso.”

África do Sul

A viagem de William para a África do Sul é um marco de 2024, já que ele só saiu do Reino Unido para turnês curtas, a exemplo de ir para a Alemanha assistir à final da Eurocopa, em julho. Ao longo deste ano, o futuro rei britânico se concentrou em apoiar a esposa, Kate Middleton, e o pai, o rei Charles, ambos diagnosticados com câncer.

A cerimônia de entrega das condecorações do Prêmio Earthshot contará com a presença de mais de 2 mil convidados, entre eles, a modelo Heidi Klum. A apresentação da noite de gala será do ator Billy Porter e do apresentador Bonang Matheb. Criada pelo príncipe William, a premiação visa agraciar projetos inovadores na área ambiental.