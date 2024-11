Empresários Estéfano e Jardany Sales Palma comemoram o 1º aniversário da filha; veja fotos

A celebração do aniversário de Mariah Sales Palma, realizada no último sábado, 23 de novembro, no Gran Reserva, foi um verdadeiro conto de fadas. A pequena, que completou seu primeiro ano de vida no dia 20, foi a protagonista de uma festa inesquecível, onde cada detalhe parecia saído diretamente de um jardim encantado.

A decoração impecável, assinada por Verônica Carvalho, transformou o espaço em um cenário mágico, com flores naturais, tons suaves e elementos que remetiam à pureza e à fantasia da infância. Cristina, da Acreditar Cerimonial, cuidou de cada detalhe com perfeição, garantindo que o evento fluísse de forma leve e especial para os convidados.

Veja com exclusividade o momento dos parabéns:

Os pais, Jardany Sales Palma e Estéfano Palma, participaram ativamente da organização, cuidando com carinho para que o dia fosse tão mágico quanto o sorriso da aniversariante. Mariah, que brilhou como uma verdadeira princesa, viveu momentos de pura alegria ao lado do irmão, João Sales Palma, e de toda a família, cercada por amigos e convidados especiais.

Pais e empresários dedicados, o casal comanda a rede Apoio Rural Agropecuária, que está presente em Rio Branco, Sena Madureira, Cruzeiro do Sul, Acrelândia e Epitaciolândia, referência na região por oferecer produtos e serviços de qualidade para os produtores rurais do estado. Com uma atuação marcada pelo compromisso com a comunidade, o casal tem contribuído para o fortalecimento do setor pecuário e agrícola no comércio do estado do Acre.

Com um cenário de sonhos e a energia contagiante de Mariah, o Jardim Encantado ficará na memória de todos como um momento único de celebração à vida, ao amor e à união familiar.

A coluna Douglas Richer, do ContilNet, teve acesso a fotos exclusivas. Confira!