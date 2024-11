EXCLUSIVO: modelo acreana Gaby Dobbins cumpre agenda em Milão, na Itália, e planeja mini férias no Acre

A modelo acreana Gaby Dobbins, natural de Sena Madureira, está aproveitando sua temporada na Europa para cumprir uma agenda intensa de compromissos profissionais. Após desembarcar em Milão, na Itália, para reuniões estratégicas com grandes marcas, Gaby também tem cumprido compromissos em Paris, onde segue fortalecendo sua carreira com importantes contatos no mundo da moda. Embora os detalhes das reuniões sejam confidenciais, a modelo compartilhou com a coluna Douglas Richer, do ContilNet, que está animada com os resultados até agora.

Mesmo com a rotina cheia, Gaby encontrou tempo para explorar Milão e Paris como turista, aproveitando cada momento para registrar suas experiências. Em entrevista exclusiva ao ContilNet, ela revelou que retornará ao Acre em dezembro para aproveitar mini férias com a família e amigos. “Estou super animada para voltar ao Acre, passar um tempo com minha família e amigos, e também cumprir alguns compromissos por lá. Depois de uma rotina tão intensa na Europa, essas mini férias em casa vão ser perfeitas para recarregar as energias”, disse a modelo.

Em Milão, a agenda da modelo acreana Gaby Dobbins é comandada pela renomada agência Special Management, que tem coordenado seus compromissos com grandes marcas e agências internacionais. Já no Acre, onde ela retornará em dezembro, seus compromissos serão guiados pela Top Model Agency, que cuidará de sua agenda e dos projetos locais durante sua mini férias e participações profissionais.

Veja fotos e vídeos cedidas a coluna: