Fim de ano chegando! Globo encerra gravações de “Hoje é um Novo Dia”

Talentos do esporte, do jornalismo, da dramaturgia e do entretenimento se reúnem Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, para gravar a tradicional Mensagem de Fim de Ano da TV Globo. A campanha, que será lançada no início de dezembro, traz o conceito de que a Globo é onde o Brasil se encontra. Nomes como Maju Coutinho, Ana Clara Lima, Beatriz Reis, Carol Castro, Drica Moraes, Gabz, Luis Roberto, Letícia Colin, Paolla Oliveira, Lilia Cabral, Tony Ramos, entre muitos outros estarão presentes.

Para matar a ansiedade do programa que vem aí no próximo mês, que tal relembrar da programação de fim de ano da Globo em 2023? Afinal, “Hoje é um Novo Dia”. Confira: