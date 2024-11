Final da Copa Sul-Americana terá prorrogação? Ou pênalti direto? Saiba mais

Racing e Cruzeiro vão se enfrentar às 17h (de Brasília) deste sábado (23), em jogo único no Estádio La Nueva Olla, em Assunção, no Paraguai, pela final da Copa Sul-Americana. Em caso de empate no tempo normal, haverá prorrogação.

Caso persista o empate na prorrogação (composta por dois tempos de 15 minutos), o campeão da Sul-Americana será definido nas cobranças de pênaltis. A situação é abordada na página 47, conforme consta no manual de clubes da competição. “Em caso de igualdade ao término da partida FINAL, recorrer-se-á a uma prorrogação de 30 minutos divididos em dois períodos de 15 minutos cada um”, diz trecho do regulamento. “Se, ao término da prorrogação de 30 minutos suplementares, a paridade persistir, o ganhador será definido por cobranças de pênaltis, conforme as normas estipuladas pela IFAB/FIFA”, completa o manual de clubes. O Cruzeiro avançou às oitavas de final da Sul-Americana como líder do Grupo B. A Raposa eliminou Boca Juniors, Libertad e Lanús para chegar à decisão. Já o Racing também liderou seu grupo, o H. A Academia passou por Huachipato, Athletico-PR e Corinthians até a grande final em Assunção.