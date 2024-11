Flaviano Melo vence pneumonia, mas agora enfrenta insuficiência renal e faz hemodiálise

O ex-governador Flaviano Melo, internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, continua entubado, informaram amigos seus que vêm acompanhando o seu tratamento. Há cerca de quinze dias, no Acre, Melo foi diagnosticado com pneumonia e, após ser internado no Into com um quadro de infecção, foi retirado do estado para São Paulo através do sistema UTI no Ar.

Já em São Paulo, nos primeiros dias de internação, ele apresentou melhora e chegou a ser extubado. Mas, em seguida, a infecção voltou, com febre alta e os médicos preferiram realizar uma entubação novamente para a continuidade do tratamento.

De acordo com o deputado estadual Tanízio Sá (MDB), amigo do paciente e de sua esposa Luciana, que acompanha o marido no hospital, na segunda-feira (18), ele foi submetido a uma nova bateria de exames.

A febre alta e inexplicável face à regressão da pneumonia, os médicos o submeteram a exames de leptospirose e para outras doenças tropicais, que deram negativos, mas a febre persiste.

Nos últimos dias, o governador, ex-senador, ex-prefeito e ex-deputado federal pelo Acre, de 75 anos de idade – completados no último domingo (17), apresentou um quadro de paralisação renal e por isso vem sendo submetido à hemodiálise.

Não há previsão de alta nem de extubação enquanto os médicos não detectarem a causa da febre do paciente.